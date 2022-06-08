أمريكيان يعيشان حياتهما على طريقة الثلاثينات

جدة - نرمين السيد - وحرص الزوجان على جمع التحف والأنتيكات والملابس التى تختص بفترة الثلاثينات من القرن الماضى.

ولجأ الزوجان ليزا ونيل فليتشر إلى تلك الطريقة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء والعودة لفترة الثلاثينات.

وقالت ليزا البالغه من العمر 58 عاما: "لطالما كنت مهتمة بالتاريخ منذ طفولتي. بعد أن تزوجت نيل، اشتريت بعض قطع آرت ديكو للمنزل وقررنا أن نكمل أسلوب العشرينات والثلاثينيات من القرن الماضى"، وفقا لما جاء فى صحيفة "مترو" البريطانية.

وقاما بعدها الزوجان بشراء سيارة كلاسيكية والجراموفون وغيرها من أدوات الديكور، بالإضافة إلى الاستعانة بالمفروشات القديمة ومشاهدة الأفلام الأبيض والأسود كما يستخدمان خط هاتف أرضى بدلاً من الهواتف المحمولة.

ومع مرور الوقت تمكنا الثنائى من ملء خزانتهم بالملابس والأحذية القديمة التى تعود لفترة الثلاثينات.