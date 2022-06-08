الاتحاد الأوروبى: فرض شاحن واحد لكل الأجهزة الإلكترونية

جدة - نرمين السيد - ويمكن استخدام ذلك الشاحن لمختلف الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ووحدات التحكم بألعاب الفيديو والكاميرات الرقمية خلال عامين ونصف، وخصوصا بعد معارضة شركة أبل على ذلك الإجراء.

وأوضح البرلمان أنه من خلال ذلك الإجراء، لن يحتاج المستهلكين إلى جهاز وسلك مختلفين للشحن عند استعمال الأجهزة الجديدة، بل يتم الاستعانة وقتها بشاحن واحد لمختلف الأجهزة الإلكترونية.

ويتم استعمال ذلك الشاحن للهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة القراءة الإلكترونية وسماعات الأذن والخوذ والكاميرات الرقمية ووحدات التحكم بألعاب الفيديو المحمولة ومكبرات الصوت المحمولة، وفقا "للعربية".

كما أنه من المتوقع فرض متطلبات مماثلة إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة مع حلول 2026.

وخلال شهر أبريل، صوت أعضاء البرلمان الأوروبى بالأغلبية على قرار سن تشريعات جديدة حول إلزام الشركات المنتجة للأجهزة الإلكترونية ومن بينها "أبل" على استخدام مخرج شحن من نوع USB-C، وذلك بهدف تقليل النفايات الإلكترونية ومعالجة استدامة المنتج وملاءمة كافة الأجهزة.

واعترضت أبل على ذلك القرار، وقالت إن السعى وراء توحيد مخرج الشحن يتسبب فى إعاقة الإبداع والابتكار.

وفقا للعربية، كشفت نتائج دراسة أجرتها مؤسسة "كوبنهاجن للاقتصاديات" أن ذلك القرار يتسبب فى تحميل الاتحاد الأوروبي تكاليف تصل إلى 1.5 مليار يورو، مقارنة بالعوائد البيئية المقدرة بقيمة 13 مليون يورو فقط.