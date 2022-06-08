واتساب يعمل على إضافة 3 ميزات جديدة (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وتتمثل هذ الميزات فى زر التراجع عن حذف الرسائل وخيار تحرير الرسائل النصية، وميزة التحقق المزدوج، علمًا بأنه يتم حاليًا اختبار الميزات ولم يصل أى منها إلى الإصدار النهائى حتى الآن.

يسمح الإعداد الحالى للمستخدمين بحذف الرسائل. وليس فقط حذف الرسائل من مربع الدردشة الخاص بهم ولكن أيضًا الرسالة التى تم إرسالها.

ومع ذلك، فى بعض الأحيان وعلى وجه الاستعجال، نميل إلى الضغط على "الحذف من أجلى" بدلاً من خيار "الحذف للجميع" مما يضع البعض أحيانا فى ورطة.

سيساعدك زر التراجع الجديد فى "واتساب" على استرداد الدردشة التى حذفتها بالضغط على خيار "الحذف من أجلى".

وقال موقع "Wabetanifo"، الذى يتتبع جميع التطورات الأخيرة المتعلقة بـ "واتساب"، إن تطبيق المحادثات الشهير يخطط لإضافة زر التراجع قريبًا، لذلك، إذا ضغط المستخدم على خيار "الحذف من أجلى"، يعرض "واتساب" على الفور نافذة منبثقة تسأل عما إذا كان المستخدم يريد التراجع عن الإجراء أم لا.

زر التراجع متاح بالفعل فى تطبيقات المراسلة مثل "تليجرام"، من المحتمل أن يكون لتطبيق "واتساب" تنسيق مماثل مثل "Telegram"، وفقًا لذلك، سيحصل المستخدم على دقيقتين أو ثوانٍ فقط للتراجع عن الحذف.

يحتوى "واتساب" على الكثير من الميزات المثيرة للاهتمام المصممة للمستخدمين، وتم رصد تطبيق المراسلة وهو يعمل على زر تحرير، والذى سيسمح للمستخدم بتحرير الرسائل بعد إرسالها.

إضافة إلى ذلك، تم رصد "واتساب" أيضًا وهو يعمل على عامل تصفية دردشة جديد لمستخدمى سطح المكتب.

واكتشف "Wabetanifo" الميزة الجديدة فى مستخدمى "واتساب ديسك توب بيتا" فى الإصدار 2.2221.1.

وأظهرة لقطة شاشة، زر التصفية بجوار شريط البحث، فعند تحديد الفلتر، سيخفى "واتساب" جميع الدردشات التى قرأتها وسيعرض فقط الدردشات التى لم تفتحها.

وبعد قراءة جميع الدردشات غير المقروءة، يمكنك استخدام زر لمسح عامل التصفية واستعادة العرض الأصلى.