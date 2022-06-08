تمساح يثير الرعب فى سباق بـ الولايات المتحدة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - اقتحم التمساح مضمار سباق "دلتا داونز" وأصبح الفيديو الخاص به الآن منتشرا على مواقع التواصل، حيث يظهر التمساح فى المقطع القصير، الذى تبلغ مدته 10 ثوانٍ، وهو يعبر المسار ببطء وكان المعالج يقف مع حصانه.

وشوهد الحصان وهو يركض فى دوائر بعد أن رأى التمساح يعبر مضمار السباق بثبات.

انتشر الفيديو فى الأصل على "فيسبوك"، بواسطة "جو آلن"، وهو مدرب مساعد فى "RL Racing"، وتم تداوله لاحقًا على "تويتر" أيضًا.

وقال "آلن" إن هذا التمساح اسمه "مارتى"، كما علق على المنشور: "إنه عالم مارتى الذى نعيش فيه فقط". حيث يظهر التمساح على مضمار السباق وكأنه يمتلك المنطقة.