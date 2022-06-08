ضربة لـ آبل.. الاتحاد الأوروبى يعتمد شاحنا موحدا لمعظم الأجهزة الإلكترونية

جدة - نرمين السيد - وأكدت المفوضية الأوروبية على أن تلك الخطوة ستجعل الحياة أسهل بالنسبة للمستهلكين كما ستوفر لهم المال، بعد أن فشلت الشركات في التوصل إلى حل معاً، وفقًا لشبكة سى إن بى سى الأمريكية.

وتمثل الخطوة ضربة لشركة Apple لأنه يتم شحن أجهزة آيفون باستخدام كابل لايتنينج، بينما تستخدم الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد كابل يو.إس.بى-سى.

وحذرت صانعة الآيفون من قبل من أن تلك الخطوة ستضر بالابتكار وتتسبب في تكدس تلال من النفايات الإلكترونية.

وكان الاتحاد الأوروبى يمارس ضغطاً على مدى أكثر من عقد من أجل توحيد شواحن الهواتف المحمولة، نتيجة شكاوى مستخدمى هواتف آيفون وأندرويد من اضطرارهم لتبديل الشواحن المختلفة باختلاف أجهزتهم.