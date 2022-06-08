تجارب عاطفية جديدة لهؤلاء.. توقعات الأبراج الأربعاء 8 يونيو 2022

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

الحمل

ركز فى عملك لإنجاز الكثير من المهام، وتحتاج إلى شريك طيب يساعدك على تحمل ضغوط الحياة.

الثور

تحلَّ بالإصرار والعزيمة فى العمل، واهتم أكثر بشريك حياتك.

الجوزاء

لا تستسلم للكسل ولا تتراجع إلى الوراء على المستوى المهنى، وعاطفيًا: اتسم بالهدوء وأنت تتحدث مع شريك حياتك.

السرطان

نظِّم وقتك ورتب مواعيدك فى العمل، ولا تتمسك بعلاقة عاطفية تضر بمشاعرك.

الأسد

تستطيع تخطى المشكلات التى تواجهك فى العمل، وفكر جيدًا قبل الدخول فى علاقة عاطفية.

العذراء

رتب أولوياتك لإنجاز ما هو مطلوب منك، وتحدث مع شريك حياتك للوصول إلى حلول ترضى كل الأطراف.

العقرب

ثقتك بنفسك تساعدك على تخطى أى عقبات تواجهك فى العمل، وتكون مميزًا عند حضور الحفلات أو المناسبات العائلية.

الميزان

انسَ الماضى وافتح صفحة جديدة فى العمل، واحترم شريك حياتك أكثر ولا تسخر منه.

الجدى

لا تخشى مواجهة منافسيك فلديك القوة الكافية للانتصار عليهم، وواجعل الآخرين يستفيدون بخبرتك فى التجارب العاطفية.

القوس

اجتهد فى عملك واحرص على تحسين أدائك، وركز فى أسلوبك عند الحديث مع شريك حياتك، ولا تخرج عن الإطار.

الحوت

حكّم عقلك لتنتصر فى معاركك بالعمل، وأنت بحاجة للخروج مع شريك حياتك فى رحلة أو نزهة للتخلص من الضغط الواقع عليك.

الدلو

استغل الفرص المتاحة أمامك واتخذ قرارت تفيدك مستقبلًا، وحاول التعرف على شخصيات جديدة فقد تجد الشخص الذى تبحث عنه.