قبل طرحه.. تعرف على مواصفات هاتف Reno 8Z 5G المرتقب من Oppo

جدة - نرمين السيد - مواصفات هاتف Reno 8Z 5G ويتميز الهاتف الجديد من Oppo بسعات تخزينية، 6 جيجا بايت، 128 جيجا بايت و8 جيجا بايت، 128 جيجا بايت و8 جيجا بايت، ذاكرة داخلية 256 جيجا بايت. ومن المتوقع أن تطرح شركة Oppo الهاتف الجديد قريبًا فى الأسواق.

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