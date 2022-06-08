تاريخ يسير على الأرض.. قصة العربة الذهبية فى احتفال تنصيب ملكة إنجلترا

جدة - نرمين السيد - وقادت تلك العربة التى نقلت الملكة إليزابيث الشابة لأول مرة من قصر باكنغهام إلى وستمنستر آبى، يوم تتويجها عام 1953، مسيرة مذهلة فى شوارع لندن، كجزء من الوكب البلاتينى الأحد الماضى.

وتعتبر هذه العربة اللافتة عملًا فنيًا متحركًا، حيث تتزين بمنحوتات مزخرفة تعبر عن الوحدة الوطنية والقوة أيضًا، كما أنها تتزين باللوحات، وفقًا لما نشرته «CNN بالعربية».

وتتسم العربة من الداخل بتفاصيل ملفتة، فهى مجهزة بالمخمل والساتان، لكن لم تكن الملكة نفسها على تمن العربة خلال الحفل البلاتينى، بحسب موقع العائلة الملكية البريطانية عبر الإنترنت.

وعُرضت لقطان أرشيفية للملكة على نوافذ العرب، وهى تلوح بيدها للجماهير يوم تتويجها.

وبنيت العربة عام 1762، واستمر تجهيزها قرابة العامين، وتعد ثالث أقدم عربة فى المملكة المتحدة، وتركت 4 عمليات ترميم حدثنت خلال قرون، حوالى 7 طبقات من الذهب على العربة، وتعديلات على هيكلها.

يذكر أن السير ويليام تشامبرز، المستشار المعمارى للملك جورج الثالث هو من صمم العربة، وبناها صانع العربات صموئيل بتلر.

ويبلغ طول العربة ما يقرب من 23 قدمًا، وارتفاعها 12 قدمًا، ومصنوعة من الخشب المذهب، وتزن العربة ما يزيد عن 4 أطنان، ولا تجرها إلا 8 خيول.