معلومات ستذهلك.. اعرف شخصيتك من طريقة نومك

جدة - نرمين السيد - والذى أشار إلى أن التطور الذى يحدث طوال الحياة يكتسب معه العقل الباطن سمات جديدة أو يتخلص من العادات القديمة، وبالتالى ربما يجد المرء نفسه يقوم بمزيج لأكثر من وضع أثناء النوم، وفقًا للـ «العربية».

وأجرى علماء النفس وخبراء فى النوم عدة دراسات لإثبات الصلة بين أوضاع النوم والسمات الشخصية، وجاءت النتائج كما يلى:

أولًا: الاستلقاء على الظهر، والذى ينام بهذه الوضعية هو شخص متفائل ومحل اهتمام ويتمتع بحضور قوى وجرئ وسط التجمعات، ويعمل بدقة شديدة واستمر حتى تحقيق أهدافه بطريقة منظمة وعقيلة مدفوعة بالنجاح.

ثانيًا: النوم على أحد الجانبين، الشخص الذى ينام على الجانبين هو شخص نشط واجتماعى وجذاب كما أنه هادىء وموثوق، وهذا الشخص لا يندم على الماضى ولا يخاف من المستقبل وقابل للتكيف بشكل كبير.

ثالثًا: وضعية الجنين، من ينام بهذه الوضعية هو شخص خجول وحساس ومتسامح، ويشعر براحة أكبر فى وجود العائلة، ويحب رسم اللوحات والكتابة وغيرها من الأنشطة الفردية.

رابعًا: النوم على المعدة، ويتصف من ينام بهذه الوضعية بالإرادة والمغامرة والمجازفة، ويستطيع توجيه الآخرين والقيادة، ويحاول إيجاد حلول وسط للمشكلات، ويشعر بعدم الراحة عند سماع آراء الآخرين، وينقد ذاته.