شرطة جنوب السودان تلقى القبض على بقرة

جدة - نرمين السيد - وأكدت شرطة جنوب السودان أنها اعتقلت البقرة وصاحبها، وفقًا لصحيفة «ديلى ستار» الإنجليزية.

وجاء ذلك بعد انتشار مزاعم عن أن هذه البقرة هاجمت صبيًا داخل مزرعة قريبة من ولاية البحيرات.

وأشارت تقارير إلى أن الهجوم كان شرسًا للغاية لدرجة أن الطفل قتل على الفور، بحسب «سكاى نيوز عربية».

وأوضح المتحدث باسم شرطة جنوب السودان، إليجاه مابور أن «الوحش» (يقصد البقرة) رهن الاعتقال فى مركز الشرطة بمقاطعة رومبيك، مضيفًا أنه تم نقل الصبى إلى المستشفى حيث جرى تشريح الجثة هناك، ثم تم نقله إلى منزل الأسرة لموارته الثرى.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التى يتم فيها اعتقال حيوان فى جنوب السودان وتوجيه اتهام إليه، حيث تم قبل شهر تقريبًا القبض على خروف، تم اتهامه بقتل امرأة تبلغ من العمر 45 عامًا.