التنبيه بمواعيد الأدوية.. نظام جديد لساعات أبل الذكية

جدة - نرمين السيد - ويتمتع الإصدار الجديد من نظام الساعة الذكية "watchOS 9" بإمكانياته وتطويراته الخاصة بالصحة أو اللياقة البدنية.
وأشارت الشركة إلى أنها تعلن طرحها لنسخة تجريبية فى يوليو المقبل، والتى تزود ببعض المزايا المفيدة للرياضيين، لتمكنها من رصد نموذج الجرى وطول الخطوة ونطاق معدل ضربات القلب ووقت ملامسة الأرض.
كما تتيح الساعة للرياضيين التبديل بسرعة بين ركوب الدراجات والسباحة والجرى.
وبالإضافة إلى ذلك يزود النظام الساعات بميزة "تذكير الأدوية" لربطها بتطبيق "Health" ويتم من خلالها إنشاء قائمة بالأدوية بالإضافة إلى جداول مخصصة، للسماح للمستخدمين فى معرفة ما إذا كان أى من الأدوية التى يتناولونها سيتفاعل مع بعضهم البعض.
ويمكن للمستخدمين إضافة المزيد من التخصيص إلى وجوه الساعة، مثل تعديل لون الخلفية فى وجوه ساعة معينة، مع إمكانية تخصيص الشاشة التى يرونها أثناء أوضاع محددة، وفقا لموقع "the verge".
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