لأجهزة آندرويد.. جوجل تُدخل تحديث جديد على متصفح كروم (صور)

جدة - نرمين السيد - أشارت تقارير إلى أن جوجل ستُدخل تحديثات جديدة على متصفح كروم الخاص بها على أجهزة آندرويد، حيث تقوم الشركة بتصميم منصة دائرية تسرد مواقع الويب التى زارها المستخدم مؤخرًا.





وأوضحت التقارير أن عملاق البحث جوجل يختبر تصميمًا دائريًا جديدًا يحتوى على ما يقرب من 12 موقعًا بالإضافة للأيقونات الخاصة بهم، لكن سيتمكن المستخدمون من رؤية 4 أو 5 مواقع فقط من التى زاروها حديثًا فى وقت واحد بدلًا من ثمانية.

ويجب على المستخدم التمرير والنقر على الرموز لزيارة الصفحات بدلًا من القدرة على تحديد خيار دون التمرير.

يذكر أن التصميم الجديد غير متوفر على الكثير من أجهزة آندرويد حاليًا، لكن قد يظهر على الأجهزة التى قام أصحابها بتحديث متصفح كروم الخاصة بها من القديم إلى إصدار كروم 102.