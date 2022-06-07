نايل سات 301 ينطلق للفضاء غدا الأربعاء

جدة - نرمين السيد - وأوضح أنيس، فى تصريح له، أن القمر الجديد نايل سات 301 سيتم إطلاقه غدا الأربعاء فى الخامسة و3 دقائق بتوقيت فلوريدا الأمريكية، الحادية عشر وثلاث دقائق ليلا بتوقيت القاهرة، ومن المقرر إطلاق القمر على الصاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس.

وأوضح رئيس الرئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية، أن القمر الجديد سيكون البديل لقمر نايل سات 201 الذى سينتهى عمره الافتراضى فى 2028، كما سيمتلك العديد من المميزات التكنولوجية الحديثة التى تمكنه من مواصلة المنافسة فى منطقة البث.

كما أن نايل سات 301 سيضم 38 قناة قمرية مقابل 26 قناة قمرية فى القمر الحالى 201، وسيتوسع القمر فى نطاق تغطيته، فبالإضافة للمناطق التى يغطيها القمر الحالى سيتم تغطية دول جنوب القارة الإفريقية إضافة إلى دول حوض نهر النيل، لتحقيق تواصل أكبر مع شعوب القارة الإفريقية ويواكب توجهات القيادة السياسية فى تعميق العلاقات المصرية الإفريقية.

وتشمل امكانيات القمر الجديد تقديم خدمات الإنترنت لتغطية جمهورية مصر العربية لتوفير خدمات الإنترنت للمشروعات الجديدة ومشروعات البنية الأساسية والمجتمعات العمرانية الجديدة وحقول البترول شرق البحر المتوسط خصوصًا حقل ظهر.

وقال أحمد أنيس، إن نايل سات 301 تم تصنيعه وفق تكنولوجيا متقدمة تمكنه بمفردة وذاتيا من تحديد أى مصدر للتشويش، كما سيتمكن أيضا من معالجة عمليات التشويش لتوفير التأمين الكامل للقنوات التليفزيونية العاملة عليه.

كما يتميز القمر الجديد بامكانية المناورة بالهوائيات لتغيير مناطق التغطية وفقا لاحتياجات الدول الإفريقية التى تعتبر سوقا جديدا لأقمار النايل سات.

وأشار إلى أن قنوات الهيئة الوطنية للإعلام وقنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ستقوم ببث حى ومباشر لعملية الإطلاق ليشاهد المصريين قمرهم الصناعى وهو يعانق أعنان الفضاء لتستمر الريادة الإعلامية المصرية.