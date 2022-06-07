«السمين اللطيف» يهرب من السجن فى زى امرأة

جدة - نرمين السيد - هرب سجين من دولة باراجواى فى قارة أمريكا الجنوبية، متنكرًا فى زى امرأة، دون أن يكتشف الحرس أمره، ليتحول الموقف إلى مادة للسخرية فى الصحف ومواقع التواصل، لدرجة أن البعض لقبه بـ"جورديتو ليندو" والتى تعنى "السمين اللطيف"، نظرًا للطريقة التى هرب بها من السجن.





المتهم الهارب يدعى سيزار أورتيز، وهو رئيس عصابة تحمل اسم "روتيلا"، وتم سجنه فى سجن تاكومبو الوطنى، واستطاع أن يخدع حراس السجن، بالحصول على شعر مستعار "باروكة"، ورموش مستعارة، وأحمر شفاه، وأظافر صناعية، وملابس نسائية، أثناء إحدى الزيارات التى أتت له، وارتدى هذه الملابس فى مكان بعيد عن الأنظار، وخرج وسط الزائرين كأنه امرأة، دون أن يثير أى ريبة، وفقا لما ذكرته صحيفة ديلى ميل البريطانية نقلا عن موقع "Oddity Central".

ورغم هروب أورتيز من السجن، إلا أن حريته لم تدم طويلا، إذ ألقت الشرطة القبض عليه، وتم اعتقاله، بعدها بساعتين فقط، ومن المقرر نقله إلى سجن آخر لأسباب أمنية. وكان أورتيز يقضى عقوبة بالسجن لمدة 3 سنوات و9 أشهر و20 يوما بتهمة الاعتداء والسرقة، ومن المرجح أن تزيد عقوبته بعد محاولته للهروب.

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