فى ظل الطقس الحار.. هندى يخبز العيش على كرسى الموتوسيكل (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وفى ظل الحرارة المرتفعة بالهند رفض الكثير الخروج من منزلهم، ولجأ هندى إلى تجسيد إحدى المعانات أثناء التعامل تحت الشمس الحارقة. وتداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى لهندى وهو يكشف عن مدة المعاناة الناتجة عن ارتفاع درجة حرارة الطقس. وظهر فى الفيديو رجل هندى يدعى حيدر أياد يصنع العيش و"يسويه" على كرسى الموتوسيكل دون الحاجة إلى نار.

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