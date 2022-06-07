تقويم هجرى وتعديل رسائل.. تحديثات جديدة على أجهزة iOS

جدة - نرمين السيد - تضمنت التحديثات التى وضعتها آبل، إمكانية تعديل الرسائل المرسلة عبر "iMessage" وحتى حذف إرسالها كليا، فضلا عن إضافة التقويم الهجرى إلى ساعة "آبل ووتش" الذكية، ويتوقع أن يتوفر التحديث خلال الخريف المقبل، بحسب ما نشره موقع "العربية".

وأعلن نائب رئيس قسم هندسة البرمجيات فى آبل، كريغ فيديريجى، عن التغييرات أثناء استعراض ميزات التحديث، مضيفا أن المستخدمين سيكونون قادرين على إلغاء إرسال الرسائل، ووضع علامة على الرسائل غير المقروءة للعودة إليها بسهولة لاحقا.

كما سيتاح للمستخدمين التخلص من الأخطاء المطبعية لتعديل رسائلهم بعد إرسالها بمجرد إطلاق الميزات الجديدة، كما ستقدم خاصية إملاء جديدة "تتيح التنقل بسلاسة بين الصوت واللمس"، بحيث تظل لوحة المفاتيح مفتوحة أثناء استخدام الإملاء الصوتى، كما أنها تدعم اكتشاف الرموز التعبيرية أثناء التحدث.

وأجرت الشركة تعديلات على شاشة الإقفال، من ضمنها إمكانية تغيير الخطوط الظاهرة و"widgets" بل وخلق أكثر من شاشة مقفلة واحدة.

وسيتغير عرض التنبيهات عبر الأجهزة التابعة لآبل، فعوضا عن ظهورها مرارا وتكرارا فى أعلى الشاشة، ستظهر فى أسفلها، كما يوجد خيار لتفعيل تنبيهات النشاطات الحالية "live activities" لتستعرض التنبيهات ذات العلاقة بنشاط واحد، مثل تجميع التنبيهات الخاصة بمباراة لكرة القدم مع خدمة "أوبر" لسيارات الأجرة، فى مكان واحد.

كما قدمت الشركة سلسلة من التحديثات على أنظمة تشغيل ساعتها الذكية "iWatch"، من أبرزها إضافة التقويم الهجرى والعبرى، بالإضافة إلى التقويم الميلادى، لتظهر على واجهة الساعة "watch face".

وستحوى الساعة أيضا خاصية التعرف على الحالة الطبية المعروفة باسم "الرجفان الأذينى" "atrial fibrillation" للتعرف على أى تشتت فى ضربات القلب.

ورغم أن الساعة تنبه عادة عند وجود نشاط غير معتاد فى ضربات القلب، إلا أنها ستوفر مع التحديث الجديد تنبيها أسبوعيا يعلِم المستخدم عن الوقت الذى أمضاه قلبه فى هذا الوضع.

وكشفت عن أجهزة جديدة، منها جهاز "MacBook Air" بشريحة معالجة "2M"، وما تميز فيه هو شبهه لجهاز "MacBook Pro" الذى تبلغ حجم شاشته 14 إنشا، ومن أبرز مميزاته وجود مدخل للشحن "MagSafe" بالإضافة إلى مدخلين "Thunderbolt" ومدخل لسماعات الرأس.

وركزت الشركة على إمكانية تواصل تطبيقاتها وأجهزتها سويا، لتوفير تجربة "أكثر سهولة وعملية" لمستخدميها، مثل استخدام كاميرا الآيفون لإجراء اتصال "فيس تايم" عبر جهاز "Macbook".

كما قدمت خدمة فتح النوافذ المتعددة لمستخدمى "iPad".