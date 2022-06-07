عمره 100 عام.. رجل يصطاد سرطان بحر عملاق (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وشارك جاكوب نولز عبر "إنستجرام" مقطع فيديو بـ سرطان البحر العملاق. قال خلاله، "من المحتمل جدًا أن يكون هذا أكبر سرطان بحر صادفناه على الإطلاق"، كما حمل الصياد الكركند أمام الكاميرا، مبينًا حجمه الضخم.

قال السيد نولز إن السبب الوحيد الذى جعله قادراً على اصطياد سرطان البحر كان بسبب مخالبه الصغيرة، موضحًا أنه فى مرحلة ما من حياته فقد مخالبه وظهرت لديه بعض المخالب الجديدة.

وأضاف: "لذلك للأسف مخالبه لا تتطابق مع جسده، لكن إذا نظرت إلى جسده، فهذا مثير للإعجاب للغاية".

علاوة على ذلك، كشف السيد نولز أنه صياد من الجيل الرابع، قائلًا إنه من المحتمل تمامًا أن يكون سرطان البحر البالغ من العمر 100 عام قد تم القبض عليه من قبل عائلته، الذين عاشوا حياتهم كصيادين قبله.

وتابع: "يجب أن يكون عمر هذا الكركند حوالى 100 عام ... من الجنون جدًا التفكير فى الأمر. ومن المحتمل جدًا أن يكون والدى قد اصطاد هذا الكركند فى مرحلة ما من حياته، وكذلك فعل جدى، وربما جدى أيضًا".

واستكمل "إذا كنت تريد أن تصاب بالجنون، فمن المحتمل أن يكون جدى الأكبر قد اصطاد هذا الكركند عندما كان طفلاً".

وفقًا لـ "نولز"، من الممكن أن يهاجر سرطان البحر عبر نفس المنطقة عامًا بعد عام. وقال أيضًا إنه نظرًا لكبر سنه، لم يعد لديه أى أسنان على مخالبه، لكنه أضاف أن القشريات بشكل عام كانت "صحية جدًا".

وأردف: "يمكنك أن ترى أنه بدأ يعانى قليلاً من مرض القشرة ولكنه بشكل عام فى حالة جيدة.. انظر إلى حجم ذيله.. إنه حجم كلتا يدى".

كان على السيد نولز أن يرمى سرطان البحر العملاق مرة أخرى فى الماء بسبب حجمه الكبير.

ووفقًا لمجلة "نيوزويك"، فى ولاية ماين، الواقعة فى شمال شرق الولايات المتحدة، فإن الكركند بهذا الحجم محمى لأغراض التكاثر من أجل ضمان استمرار ازدهار السكان.