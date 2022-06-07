تويتر: نسعى لإتمام صفقة الشراء مع إيلون ماسك

جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة أيضًا إنها تعتزم "إتمام الصفقة وإنفاذ اتفاقية الاندماج بالسعر والشروط المتفق عليها"، وفقًا لشبكة "سى إن إن" الأمريكية.

وزعم ماسك أن العدد الحقيقى لحسابات البريد العشوائى من المحتمل أن يكون أكثر من ذلك بكثير، ومن المحتمل أن يصل إلى 90%، كما قال ماسك سابقًا إن عملية الاستحواذ "لا يمكن أن تمضى قدمًا" حتى تقدم الشركة "دليلًا" على مقياس البريد العشوائى.

وأصدر إيلون ماسك أكبر تهديد مباشر له حتى الآن بالابتعاد عن شرائه تويتر، اليوم الاثنين، متهمًا علنًا الشبكة الاجتماعية بانتهاك اتفاقية الاندماج من خلال عدم تقديم البيانات التى طلبها بشأن الرسائل غير المرغوب فيها والحسابات المزيفة.

وزعم ماسك، فى رسالة إلى رئيس الشؤون القانونية والسياسة والثقة فى تويتر، فيجايا غادى، أن تويتر "تقاوم بنشاط وتحبط حقوق المعلومات الخاصة به" على النحو المبين فى الصفقة.

وكتب محامى يمثل ماسك إلى الشركة: "يعد هذا انتهاكًا ماديًا واضحًا لالتزامات تويتر بموجب اتفاقية الاندماج ويحتفظ ماسك بجميع الحقوق الناتجة عنها، بما فى ذلك حقه فى عدم إتمام الصفقة وحقه فى إنهاء اتفاقية الاندماج".

وانخفضت أسهم تويتر بنسبة 5% فى التعاملات المبكرة من اليوم الاثنين، وحتى قبل التطور الأخير، كان تداول سهم تويتر أقل بكثير من عرض استحواذ ماسك البالغ 54.20 دولار للسهم؛ مما يشير على الأرجح إلى شكوك المستثمرين بشأن الصفقة الجارية.