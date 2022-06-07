واتساب يخطط لـ ميزة جديدة تحمى حساباتك (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وشارك موقع "WaBetaInfo" لقطة شاشة تفيد بأن "واتساب" يعمل على ميزة تحقق مزدوجة، حيث يظهر عندما يحاول المستخدم تسجيل الدخول إلى حساب "واتساب" الخاص به من هاتف ذكى آخر، فسيتعين عليه الخضوع لعملية تحقق مزدوجة.

وسيطلب منك "واتساب" إدخال رمز أمان إضافى، سيرسله إلى صاحب الحساب عن طريق الرسائل القصيرة.

فى الوقت الحالى، يحتاج المستخدمون فقط إلى إدخال رمز تحقق واحد مكون من 6 أرقام، يتلقونه على رقمهم المسجل.

ستعمل ميزة التحقق المزدوج على التأكد من أن المستخدمين على دراية بحقيقة أنه يتم الوصول إلى حساباتهم من هاتف مختلف.

وستكون إضافة التحقق المزدوج ميزة مهمة للحماية من فقد الحسابات على واتساب، كما حدث مع بعض المستخدمين فى الماضى، حيث كانت هناك تقارير تفيد بأن بعض مستخدمى "واتساب" قد تم خداعهم لمشاركة رمز التحقق.

ولذلك، إذا حاول أحد المتطفلين الآن الوصول إلى "واتساب" الخاص بك، فسيتطلب الشخص أيضًا رمزًا ثانيًا مكونًا من 6 أرقام، وسيرسل "واتساب" ببساطة الرمز الثانى إلى مالك الحساب مع تنبيه بأن شخصًا ما يحاول الوصول إلى حسابك. وستتعرف بهذه الطريقة على ما إذا كان شخص ما يحاول اختراق حسابك أو خداعك.

متى سيتم طرح ميزة التحقق المزدوج فى "واتساب"؟

فى الوقت الحالى، لا تزال ميزة التحقق المزدوج قيد التطوير ويجب إصدارها لمختبرى الإصدارات التجريبية قريبًا عندما يقرر "واتساب" الدفع بها، كما اقترح موقع "WaBetaInfo".

تم رصد هذه الميزة على نظام "iOS"، ولذلك، هناك احتمالية أن تقوم الشركة أيضًا باختبارها أولاً لإصدار "أندرويد"، ثم إطلاق الميزة لمختبرى الإصدار التجريبى، ويجب أن نسمع المزيد عن هذه الميزة قريبًا.