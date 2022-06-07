محظوظة لكن أمينة.. سيدة تعثر على 36 ألف دولار داخل أريكة

جدة - نرمين السيد - وقالت وسائل الإعلام إن فيكى أومودو، وجدت 36 ألف دولار أمريكى كانت مخبأة داخل الأريكة التى حصلت عليها مجانًا عبر موقع إعلانات Craigslist
ولفتت إلى أن فيكى أومودو كانت أمينة لأقصى درجة حيث اختارت أن تعيد تلك الأموال إلى أصحابها بدلاً من الاحتفاظ بالمال مع نفسها وإنفاقه على نفقاتها.
وتواصلت فيكى أومودو مع المالكين السابقين لـ الأريكة بمساعدة ابنها وتحدثت معهم بخصوص النقود المكتشفة ، حيث شكرت العائلة فيكى على موقفها الصادق، ووهبتها 2000 دولارًا أمريكيًا.
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