جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء
الحمل
كن متواضعًا مع زملائك فى العمل، واختار شريك حياتك بناءً على الشخصية وليس المظهر.
الثور
انجز أكبر قدر من المهام الوظيفية حتى لا تتراكم عليك، واحسن الظن بالشريك العاطفى ولا تمارس ضغوط عليه حتى لا تتأثر العلاقة.
الجوزاء
حافظ على شغفك فى العمل واكسب ود زملائك، واحتوى شريك حياتك لتتخطوا المشاكل سويًا.
السرطان
لا تجعل حالتك النفسية تؤثر على عملك، وتناقش مع شريك حياتك بهدوء ولا تتخذ قرار تجاه قبل أن تسمع منه أولًا.
الأسد
تحتاج إلى هدنة لإعادة ترتيب أهدافك فى العمل، وحكّم عقلك وابتعد عن ما يؤذى مشاعرك.
العذراء
تقبل النقد الموجه لك فى العمل ولا تغضب، وعلى المستوى العاطفى اترك من تركك ولا تتمسك بمن غادر.
العقرب
استفد من ذكائك وحاول تحقيق نجاحات فى العمل دائمًا، وأنت قادر على فهم الحبيب ولذلك هناك استقرار فى العلاقة.
الميزان
قد يكون التغيير فى العمل فى صالحك فلا تتسرع، وفاجئ شريك حياتك بشئ جديد لتتحسن العلاقة.
الجدى
نظم الوقت بين العمل والحياة الشخصية، وقد تحدث تغيرات إيجابية على المستوى العاطفى.
القوس
التزم بقواعد العمل ولا تخرج عن الإطار، وكن مرنًا مع شريك حياتك واسمع له.
الحوت
استمع لنصائح الآخرين فى العمل لتكتسب خبرة، وابحث عن الحب حولك واقترب من أصدقائك لتشعر بالسعادة.
الدلو
إذا جاءتك فرصة جديدة فى العمل أدرس الأمر جيدًا، وركز مع من حولك فقد يكون هناك شخص يريد أن يظهر حبه لك وأن لا تعلم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نصائح فى العمل ومفاجآت عاطفية.. توقعات الأبراج الثلاثاء 7 يونيو 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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