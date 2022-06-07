إيلون ماسك يتهم تويتر بانتهاك شروط الصفقة.. ويهدد بالتراجع عن شرائه

جدة - نرمين السيد - أصدر إيلون ماسك أكبر تهديد مباشر له حتى الآن بالابتعاد عن شرائه تويتر، اليوم الاثنين، متهمًا علنًا الشبكة الاجتماعية بانتهاك اتفاقية الاندماج من خلال عدم تقديم البيانات التى طلبها بشأن الرسائل غير المرغوب فيها والحسابات المزيفة.





فى رسالة إلى رئيس الشؤون القانونية والسياسة والثقة فى تويتر، فيجايا غادى، زعم ماسك - وفقًا لشبكة "سى إن إن" الأمريكية - أن تويتر "تقاوم بنشاط وتحبط حقوق المعلومات الخاصة به" على النحو المبين فى الصفقة.

كتب محامى يمثل ماسك إلى الشركة: "يعد هذا انتهاكًا ماديًا واضحًا لالتزامات تويتر بموجب اتفاقية الاندماج ويحتفظ ماسك بجميع الحقوق الناتجة عنها، بما فى ذلك حقه فى عدم إتمام الصفقة وحقه فى إنهاء اتفاقية الاندماج".

وطالب ماسك تويتر بتسليم معلومات حول منهجيات الاختبار الخاصة به لدعم مزاعمه بأن الروبوتات والحسابات المزيفة تشكل أقل من 5% من قاعدة المستخدمين النشطين للمنصة وهو رقم ذكرته الشركة باستمرار لسنوات فى الإفصاحات العامة المعيارية. دعا ماسك أيضًا إلى إجراء تقييمه المستقل بناءً على بيانات تويتر.

وانخفضت أسهم تويتر بنسبة 5% فى التعاملات المبكرة، اليوم الاثنين. وحتى قبل التطور الأخير، كان تداول سهم تويتر أقل بكثير من عرض استحواذ ماسك البالغ 54.20 دولار للسهم، مما يشير على الأرجح إلى شكوك المستثمرين بشأن الصفقة الجارية.