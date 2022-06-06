بشرى لعشاق ألعاب الفيديو.. سونى تخطط لزيادة إنتاج PlayStation 5 خلال 2022

جدة - نرمين السيد - وأشارت فيرونيكا روجرز، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية بشركة سونى، إلى أن الشركة تركز على زيادة إنتاج PlayStation 5 ليتمكن الملايين من محبى الألعاب الحصول على أجهزة PS5.
وأوضحت نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية بشركة سونى أنه بالنسبة للمعجبين الذين لم يتمكنوا من الحصول على وحدة تحكم، يرجى العلم بأن الشركة تخطط لزيادة كبيرة فى إنتاج PlayStation 5، لافتة إلى أن سونى تعمل بلا نهاية لتتأكد من توفر PS5 لكل من يريد اقتناء الجهاز.
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