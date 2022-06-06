فى مؤتمرها للمطورين.. آبل تكشف عن طرق جديدة للمشاركة والتواصل

جدة - نرمين السيد - كما كشفت آبل عن طرق جديدة للمشاركة والتواصل فى نظام تشغيل «iOS 16». ويمكن للمستخدمين تخصيص شاشة القفل الخاصة بهم، والاحتفاظ بالصور العائلية فى مكتبة الصور المشتركة على «iCloud»، واستدعاء الرسائل المرسلة، وجدولة البريد، واكتشاف المزيد باستخدام النص المباشر والبحث المرئى.

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