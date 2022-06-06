أصبح حديث العالم.. لقطات طريفة للأمير لويس بحفل اليوبيل البلاتينى ببريطانيا

جدة - نرمين السيد - حيث خطف الأمير الصغير، البالغ من العمر 4 أعوام الأنظار بحركات لطيفة وتلقائية خلال الحفل، أثناء شعوره بفرحة الجماهير وهو يقف بجوار جدته الملكة إليزابيث، وفقًا لما نقلته «العربية».

حيث شوهد الأمير لويس وهو يخرج لسانه، وفى مشهد أخر وهو يغطى أذنيه بيديه عندما كان يجلس بجوار والدته، وقت مشاهدتهم لفقرات الاستعراض واحتفالات اليوبيل البلاتينى.

وانتقل الأمير الصغير بعد ذلك لأقاربه الآخرين، وجلس على ساق جده الأمير تشارلز، فيما جذبت هذه الحركات العفوية انتباه وإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعى ومتابعى الحفل.