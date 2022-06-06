عالم آخر تحت الجليد.. لن تصدق ما وجده العلماء فى أنتاركتيكا

جدة - نرمين السيد - توجه عددًا من العلماء النيوزلانديين إلى كهف جليدى فى القارة القطبية الجنوبية لدراسة تأثيرات المناخ بالمنطقة، لكن المفاجأة أنه وجدوا أسرابًا من كائنات صغيرة تشبه الروبيان على عمق 500 متر تحت ما اعتبروه «ماءً فريدًا»، بحسب ما نقلته «سكاى نيوز عربية».





حيث دعم معهد «أنتاركاتيكا نيوزيلندا» مجموعة من الباحثين من جامعات فى ويلينغتون وأوكلاند ووأوتاغو، والمعهد الوطنى للمياه والغلاف الجوى «نيوا»، وذلك للتحقيق فى الدور الذى يمكن أن يلعبه المناخ فى ذوبان الجرف الجليدى.

وكانت المفاجأة عندما حفر العلماء فى الجليد إلى الأسفل امتلأت كاميراتهم بمزدوجات الأرجل، وهى مخلوقات صغيرة من نفس نسب سرطان البحر والكركند.

وأوضح كريغ ستيفنز أن من معهد نيوا أنه لفترة من الوقت اعتقد العلماء أن خطأ ما حدث فى الكاميرا، لكن عندما تحسن التركيز لاحظوا وجود سرب من المفصليات بحجم 5 ملليمتر تقريبًا.

وأشار هو هورغان، قائد عملية البحث إلى أن زملائه كانوا على دراية بشبكة من بحيرات المياه العذبة والأنهار المخفية أسفل الصفائح الجليدية فى القطب الجنوبى، لكن لم يتم مسحها بشكل مباشر.

وقال هورغان إن مراقبة النهر وأخذ عينات منه بمثابة أول من يدخل عالمًا خفيًا.