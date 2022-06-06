مفاجأة للمستخدمين.. تحديث جديد من واتساب بشأن استرجاع الرسائل

جدة - نرمين السيد - وأوضحت أحدث التسريبات التى جاءت فى هذا الشأن، أن واتساب بصدد إصدار ميزة جديدة وهى إمكانية التراجع عن الرسائل المحذوفة عند اختيار «Delete For Me».

فبعد حذف الرسالة من خلال هذا الاختيار يعرض واتساب أسفل الشاشة رسالة مطالبة لإعلامك بإمكانية التراجع عن الحذف فى حالة ارتكبت خطأ، وحذفت الرسالة دون قصد، وتريد استرجاعها مرة آخرى.

وبعد إدخال هذا التعديل فى التطبيق سيكون لديك بعد حذف الرسالة مباشرة بضع ثوان للتراجع عن هذه العملية، الأمر الذى يسمح لك باسترداد وحذفها للجميع إذا أردت ذلك.

يذكر أن واتساب أعلن خلال الفترة الأخيرة نيته لإدخال بعض التعديلات منها إرسال الملفات الكبيرة وأيضًا تعديل الرسائل بعد إرسالها، والخروج من المجموعات بدون علم أحد.