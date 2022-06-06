رواد فضاء «شنتشو-14» يدخلون مركبة الشحن «تيانتشو-4»

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الفضاء الصينية، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية " شينخوا"- أنه بعد التمركز بنجاح في الوحدة "تيانجه"، الوحدة الأساسية لمحطة الفضاء الصينية، فتح طاقم السفينة "كوة" مركبة الشحن "تيانتشو-4"، مشيرة إلى أنه سيدخل الفريق أيضا مركبة الشحن "تيانتشو-3" وسيقوم بنقل شحنات وأعمال أخرى ذات صلة وفقا لما هو مخطط.
وأضافت أنه تم إطلاق سفينة الفضاء "شنتشو-14" من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربى الصين يوم الأحد الماضى.
الجدير بالذكر أن فريق الوحدة الأساسية "تيانجه" دخل ، بعد أن أنهت السفينة "شنتشو-14" بنجاح ، التقاء آليا سريعا والتحاما مع المجموعة التى تضم الوحدة الأساسية "تيانجه"، ومركبة الشحن "تيانتشو-3"، ومركبة الشحن "تيانتشو-4"، وسيبقى الفريق فى المدار لمدة 6 أشهر، وسيستكمل تجميع وبناء محطة الفضاء.
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