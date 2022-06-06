فيفو تستعد طرح هاتف يشحن بالكامل فى 10 دقائق

جدة - نرمين السيد - ويحمل هاتف فيفو الجديد اسم "iQOO 10 Pro"، والذى من المتوقع طرحه فى نهاية العام الجارى.

وكشفت تسريبات عن هاتف "iQOO 10 Pro" بقدرته الفائقة فى الشحن السلكى حيث تبلغ 200 وات، لذا يتمكن من شحن الهواتف خلال 10 أو 12 دقائق، وبالتالى يعد أول هاتف فى العالم يتمكن من الشحن بالكامل فى تلك المدة القصيرة.

ويحتوى الهاتف الجديد على محول V2001L0B0-CN، الذى يوفر للهاتف حوالى 20 فولت عند شحن 10 أمبير كما سيكون قادرا أيضا على توفير شواحن لاسلكية بجهد 20 فولت بمعدلات 3.25 أمبير، أى سرعة شحن لاسلكى بقدرة 65 وات، وفقا لموقع "Gsmarena".

وأشارت الشركة إلى أن الهواتف لا تستمر فى عملها لفترة طويلة، وذلك يرجع إلى بطارية الهاتف سريع الشحن تهدد المستخدمين باستنفاذ الشحن قبل نهاية اليوم.