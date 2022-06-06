بعد يوم عمل طويل.. طرق سحرية تخلصك من انتفاخ العين

جدة - نرمين السيد - وتلعب المكونات الطبيعية دورا مهما فى التأثير على شكل العين وتحسين مظهر العين المنتفخة.

وهناك بعض الأدوات الموجودة فى المبطخ، والتى تساعد فى التخلص من تأثير ساعات العمل الطويلة أو الإجهاد الناتج عن الأنشطة اليومية، وفقا لموقع "health"، منها:

-أكياس الشاى البارد:

تلعب أكياس الشاى البارد دورا مهما فى التخلص من التهابات العين وانتفاخها، لتمتعه بخصائص مضادة للالتهابات والتى تساعد فى تهدئة الشعيرات الدموية المتوترة الموجودة فى منطقة العين.

ونحضر تلك الأكياس ونضعها فى ماء نظيف ثم الاحتفاظ به فى الثلاجة لمدة 30 دقيقة، ثم وضعها على العين لمدة 10 دقائق، وغسل العين بالماء البارد.

-مكعبات ثلج من الصبار:

نحضر جل الصبار ونسكبه فى قالب ونضعه فى الفريزر، وتستخدم بعد يوم طويل من العمل والأنشطة المختلفة.

-ماء الورد:

بعد قضاء يوم طويل من خلال البقاء لساعات طويلة فى العمل، أو الوراثة، يفضل استخدام ماء الورد لتهدئة العين وإزالة الانتفاخ.