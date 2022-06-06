اشترت أثاثا جديدا.. أمريكية تعثر على 36 ألف دولار فى الكنبة

جدة - نرمين السيد - ووجدت الأمريكية التى تدعى فيكى أومودو، 36 ألف دولار فى الأريكة التى قامت بشرائها عبر أحد مواقع التسوق المجانية، بعد وفاة أحد أفراد أسرته.
وكانت الأمريكية فيكى تبحث فى موقع "كريجزلست" لشراء أثاث جديد، واختارت بعض القطع التى تنازل الشخص عنها مجانا.
وبعدما استلمت الأريكة اكتشفت وجود مبلغ بداخلها، مخبأة تحت الوسادة لذا قررت تسليم المبلغ المفقود للأسرة.
وحصلت فيكى على 2200 دولار تقديرا لجمهودها فى العثور على المبلغ وإعادته إليهم، وما زالت الأسرة لا تعرف سر وجود المبلغ الضخم فى الأريكة، وفقا لـ "البيان" الإماراتية.
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