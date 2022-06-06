تكنو تطرح هاتفها الجديد (سعر رخيص ومواصفات جبارة)

جدة - نرمين السيد - ويحمل هاتف تكنو الجديد اسم "Tecno POP 6"، والذى يأتى بشاشة يبلغ قياسها 6.1 بوصة، ن نوع IPS LCD، وبجودة عرض HD +، بدقة عرض 720 × 1560 بيكسل. ويتمتع الهاتف بكاميرتين فى الخلف بدقة 5 ميجابيكسل مع فلاش LED، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 5 ميجابيكسل، وفقا لموقع "Gizmochina". ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، كما يحتوى على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللى أمبير. ويتوفر الهاتف بـ 3 ألوان وهم الأزرق البحرى والسماوى، والأخضر الليمونى، ويُطرح بسعر 130 دولار أمريكى أى حوالى 2400 جنيه مصرى.

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