روسيا تراقب الأرض بمجموعة أقمار صناعية جديدة

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان صادر عن الموقع الرسمى الروسى للمعلومات القانونية:"أن ميشوستين وافق على خطة عمل لتنفيذ سياسة الدولة فى مجال استخدام نتائج الأنشطة الفضائية لصالح تحديث الاقتصاد الروسى، ووفقا للخطة وبحلول (2025) من المفترض أن تستحدث روسيا مجموعة دائمة من الأقمار الصناعية المخصصة للأرصاد الجوية والمائية وعلوم المحيطات".
وأضاف البيان "أنه تمت الموافقة على خطة العمل للفترة ما بين (2022) و(2025) لتنفيذ أساسيات سياسة الدولة فى مجال استخدام نتائج الأنشطة الفضائية فى سبيل تحديث اقتصاد الاتحاد الروسى وتطوير مناطقه حتى عام 2030، ووقع رئيس الوزراء على الخطة".
وتخطط روسيا لتجهيز أقمارها الجديدة أيضا بمواصفات وتقنيات حديثة تساعدها على رصد الأحوال الجوية على مدار الساعة، وتقنيات لقياس معدلات الارتفاع، وتقنيات لرصد الصواعق، وتقنيات لرصد انبعاثات غاز ثانى أوكسيد الكربون فى طبقات الغلاف الجوى.
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