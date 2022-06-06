اكتشاف كوكب جديد خارج المجموعة الشمسية (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - الكوكب الجديد كما تذكر صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أكبر بأربعة أضعاف من كوكب الأرض، وهو يدور حول نجم على بعد 36.5 سنة ضوئية فقط، ويسمى "روس 508 ب"، ويدور خارج المجموعة الشمسية.

ولفتت الصحيفة إلى أنه تم اكتشاف كوكب "روس 508b " باستخدام المرصد الفلكى الوطنى لتلسكوب سوبارو اليابانى فى هاواى، حيث أكد العلماء المكتشفون أن الكوكب الجديد أسرع بكثير من مدار الأرض البالغ 365 يومًا، حيث إن النجم الذى يدور حوله "روس 508b " أصغر بكثير وأخف من شمس الأرض.

ويعتقد الخبراء أنه من غير المحتمل أن يكون صالحًا للحياة ، لافتين إلى أنه من المرجح أن يكون الكوكب الجديد أرضيًا أو صخريًا تمامًا مثل الأرض، وليس غازيًا.

وكتب الباحثون المكتشفون معلقين عل اكتشاف الكوكب الجديد، قائلين: "يوضح اكتشافنا أن البحث بالأشعة تحت الحمراء القريبة من RV يمكن أن يلعب دورا كبيرا فى العثور على كوكب منخفض الكتلة حول أقزام M باردة".

