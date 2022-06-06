تحديد موعد إطلاق هاتف موتوريلا 2022.. اعرف مواصفاته المدهشة

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع gsmarena، إنه من المتوقع إطلاق هاتف موتوريلا 2022، خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر 2022.

ولفت الموقع إلى أن هاتف موتوريلا Motorola Moto Edge 2022، سيأتى بشاشة من نوع pOLED، بقياس 6.5 بوصة وبدقة Full HD +، والتى تدعم معدل تحديث يبلغ 144 هرتز فى الثانية.

هاتف موتورولا الجديد Motorola Moto Edge 2022، سيتم تشغيله بواسطة معالج من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية تحت طراز رقم MT6879، مقترنا بذاكرة وصول عشوائى رام بسعتى 6 أو 8 جيجابايت، كما يحتوى على ذاكرة تخزين داخلية باختيارين أيضا من سعتى 128 أو 256 جيجابايت.

هاتف موتورولا 2022 يتميز أيضا، بوجود كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها تأتى بدقة 50 ميجابكسل، داعمة لتثبيت الصورة البصرى OIS، متصلة بكاميرا فائقة الاتساع UltraWide بدقة 13 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

وكشف موقع gsmarena أن هاتف موتوريلا Motorola Moto Edge 2022 سيحتوى على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير، فضلا عن دعم لبطاقة SIM مزدوجة واتصال من نوع 5G.