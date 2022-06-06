اعرف حظك.. توقعات الأبراج الاثنين 6 يونيو 2022

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم الإثنين الحمل عليك أن تعيد تنظيم حياتك العملية، واتسم بالهدوء فى حياتك العاطفية لتتخذ قرارات صحيحة. الثور أساليبك الجديدة تثمر عن نجاحات فى العمل، ولا تتحدث عن أمورك العاطفية أمام الناس، احتفظ بأسرارك. الجوزاء نظم وقتك فى العمل بشكل أفضل، وخصص من وقتك للحديث مع شريكك العاطفى. السرطان حب عملك حتى تتمكن من ابتكار أفكار جديدة فيه، وادعم شريك حياتك ولا تثير المشاكل معه. الأسد تريث قبل إتخاذ أى قرار فى حياتك المهنية، وعبر عن مشاعرك لشريكك العاطفى حتى يعلم أنك مهتم به. العذراء حافظ على استقرار العمل ولا تثير المشاكل، واصلح ما أفسدته فى علاقتك العاطفية. الميزان اعرف قيمة نفسك فى العمل ولا تقلل منها، وأنت جيد فى إدارة العلاقة العاطفية بالشكل الأمثل. الجدى انتظر حتى تأتى الفرصة التى تحلم بها فى العمل، وتستطيع تخطى الفترة الصعبة فى العلاقة العاطفية. العقرب أفكارك الجيدة تقودك للتميز فى العمل، واستقرار فى حياتك العاطفية يشعرك بالسعادة. القوس ركز فى عملك للتخطى التحديات التى تواجهك، وتحتاج إلى الدعم المعنوى على المستوى العاطفى. الحوت لا تستسلم للكسل والخمول فى العمل، وناقش شريك حياتك فى المشكلات التى تواجهكم لإيجاد حلول لها. الدلو لا تدخل كطرف فى أى مشكلة بالعمل، وتحلى بالجرأة أثناء نقاشاتك مع شريك الحياة.

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