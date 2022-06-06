تقارير: سامسونج تطور هاتفا قابل للطى بسعر متوسط

جدة - نرمين السيد - وأوضحت التقارير أن سامسونج تعمل على تطوير خط إنتاج جديد للهواتف القابلة للطى، بخلاف خطوط إنتاج «Galaxy Z Fold» و «Galaxy Z Flip». يذكر أن هاتف «Galaxy Fold» أول إصدارات سامسونج القابلة للطى من الهواتف الذكية التى تحقق انتشار فى الأسواق، بالرغم من أن الريادة فى طرح أول الهواتف القابلة للطى تعود لهاتف Royale FlexPai.

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