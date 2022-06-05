تطوير «جلد إلكترونى» يشعر بالألم ويستجيب للمحفزات الخارجية (صور)

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جدة - نرمين السيد - وأشار فريق من المهندسين فى جامعة غلاسكو فى اسكتلندا، إلى أنهم استخدموا نظام معالجة يحاكى المسارات العصبية للدماغ فى النوع الجديد من الجلد، بحسب «العربية».
وتوصل الفريق إلى نموذج أولى للجلد الإلكترونى، والذى يعتقد أنه تقدم كبير فى مجال الروبوتات الحساسة للمس، وفقًا لدراسة نشرتها مجلة «Science Robotics».
واستلهم الباحثون هذا النموذج من كيفية تفسير الجهاز العصبى للإنسان للإشارات من الجلد، بطريقة أسرع وأقل مجهودًا عن الاكتشافات السابقة المتعلقة بذات الشأن.
وأوضح مصممى «الجلد الإلكترونى» أن الآلية هى بمجرد يتلقى جلد الإنسان مدخلًا، يبدأ الجهاز العصبى المحيطى بمعالجته عند نقطة الإتصال، ويقلصه إلى المعلومات الحيوية فقط قب إرساله إلى الدماغ.
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