وكانت العربة التى يعود تاريخها لـ260 عاما، قد أخذت الملكة إليزابيث من وإلى تتويجها فى عام 1953.
واليوم، حظى البريطانيون بفرصة لا تتكرر لرؤية ذلك المشهد وكأنهم دخلوا آلة زمنية، حيث ظهرت الملكة بنفس الشكل الذى بدت فيه بيوم تتويجها التاريخى، فيما جرت الخيول العربة واصطف الحراس على جانبيها.
وتمكن القائمون على الاحتفالات بمرور 70 عاما على جلوس الملكة على العرش، من تقديم ذلك المشهد، من خلال تقنية الهولوجرام، التى قدمت صورة ثلاثية الأبعاد للملكة الشابة داخل العربة.
وكانت الاحتفالات باليوبيل البلاتينى قد بدأت بعرض عسكرى فى وسط لندن، وتلقت الملكة إليزابيث التحية من 1500 جندى وضابط من شرفة قصر باكنجهام.
وتشمل الاحتفالات قداس شكر الجمعة فى كاتدرائية القديس بولس فى لندن، وحفلا موسيقيا فى قصر باكنجهام يوم السبت، ومسابقة نظمها الآلاف من فنانى الأداء من المدارس ومجموعات أخرى بجميع أنحاء البلاد بعد ظهر الأحد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الملكة إليزابيث الشابة تطل على البريطانيين فى شوارع لندن (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.