الملكة إليزابيث الشابة تطل على البريطانيين فى شوارع لندن (فيديو)

جدة - نرمين السيد - عادت عقارب الساعة سنوات للوراء فى العاصمة البريطانية لندن، حيث أطلت الملكة إليزابيث "الشابة" على محبيها فى الشوارع، وهى على متن عربتها الذهبية التاريخية، وذلك من خلال تقنية "الهولوجرام"، ضمن احتفالات اليوبيل البلاتينى.





وكانت العربة التى يعود تاريخها لـ260 عاما، قد أخذت الملكة إليزابيث من وإلى تتويجها فى عام 1953.

واليوم، حظى البريطانيون بفرصة لا تتكرر لرؤية ذلك المشهد وكأنهم دخلوا آلة زمنية، حيث ظهرت الملكة بنفس الشكل الذى بدت فيه بيوم تتويجها التاريخى، فيما جرت الخيول العربة واصطف الحراس على جانبيها.

وتمكن القائمون على الاحتفالات بمرور 70 عاما على جلوس الملكة على العرش، من تقديم ذلك المشهد، من خلال تقنية الهولوجرام، التى قدمت صورة ثلاثية الأبعاد للملكة الشابة داخل العربة.

وكانت الاحتفالات باليوبيل البلاتينى قد بدأت بعرض عسكرى فى وسط لندن، وتلقت الملكة إليزابيث التحية من 1500 جندى وضابط من شرفة قصر باكنجهام.

وتشمل الاحتفالات قداس شكر الجمعة فى كاتدرائية القديس بولس فى لندن، وحفلا موسيقيا فى قصر باكنجهام يوم السبت، ومسابقة نظمها الآلاف من فنانى الأداء من المدارس ومجموعات أخرى بجميع أنحاء البلاد بعد ظهر الأحد.