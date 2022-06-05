جدة - نرمين السيد - تعمل شركة آبل حاليًا على تصميم نظارة تمزج العالم الرقمى مع العالم الحقيقى، وتتعاون آبل مع مخرجى هوليوود لإنشاء محتوى، لنظارة الواقع المعزز والواقع الافتراضى، وفقًا لما نشرته «نيويورك تايمز».





وأشارت الصحيفة إلى أن جون فافريو هو مجرد واحد من المخرجين المعنيين الذى يقوم بتقديم تجربة واقع مختلط، مستند إلى Prehistoric Planet سلسلة Apple TV Plus المليئة بالديناصورات، لافتة إلى أن نظارة آبل قد لا يتم إطلاقها قبل عام 2023 لمشاكل فى الأداء وعمر البطارية. وأوضحت «نيويورك تايمز» أن هناك موظفين بالشركة تركوا العمل، بسبب تخوفهم من تطوير منتج قد يغير طريقة تفاعل الناس مع بعضهم البعض، وأيضًا نتيجة القلق المتزايد من الوقت الذى سيقضيها الأطفال أمام الشاشات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر آبل تستعين بمخرجى هوليوود لإنتاج محتوى مميز لنظارات الواقع الافتراضى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.