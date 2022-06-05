بعد 77 عامًا.. مراسلات بين هتلر وطبيبه تكشف كيفية علاج صوت الزعيم النازى

جدة - نرمين السيد - توصل حفيد طبيب الزعيم النازى أودلف هتلر، إلى تفاصيل خطابات ومراسلات بيت هتلر وجده الطبيب، تبين كيف عالج هتلر مشكلات الصوت التى كان يعانى منها، بحسب ما ذكرته صحيفة «نويه تسوريشرتسايتونج أم زونتاج».





وقالت الصحيفة إن طبيب الأنف والأذن والحنجرة الألمانى، كارل أوتو فون آيكن، قد عالج هتلر عدة مرات لمدة 10 سنوات بدءًا من عام 1935، توفى الطبيب فى عام 1960.

وأُرسلت تلك الخطابات من الطبيب لأحد أقاربه، واكتشفها روبرت دوجن، حفيد الطبيب، عندما كان يبحث فى أرشيف الأسرة من أجل مشروع مطلوب للمدرسة، بحسب وكالة «رويترز».

وأكد ريتشارد جيه إيفانز، المؤرخ الإيطالى المتخصص فى التاريخ الألمانى صحة الخطابات غير المنشورة، وفقًا للصحيفة.

وظهر فى الخطابات خوف هتلر من الأمراض العضال، حيث قال الزعيم النازى للطبيب بعد مشاورتهما الأولى:«إذا كان هناك ما يسوء فى صحتى، على أن أعرف ذلك قطعًا»، بحسب ما نقلته «سكاى نيوز عربية» عن وكالات.

ولفتت الصحيفة إلى أن الخطابات كشفت أيضًا عن تعلق هتلر بصوته الذى يستخدمه فى خطابات نارية لحشد التأييد لنظامه.