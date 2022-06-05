«كايرو بايك» مشروع جديد لاستئجار الدراجات بشوارع القاهرة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ويبدأ المشروع بـ 250 دراجة فى 26 محطة منتشرة بشوارع محافظة القاهرة، وتربط هذه المحطات مناطق جاردن سيتى ووسط البلد والزمالك وممشى أهل مصر.

ويتميز المشروع بوجود منظومة إلكترونية تربطه، هذه المنظومة مدعومة بتطبيق على أجهزة المحمول، كما أن الدراجات مدعومة بأجهزة GBS لمنع سرقتها.

ويتم احتساب الوقت والمسافة التى قطعتها الدراجة عن طريق الـ GBS، ويتم حساب الساعة بالدراجة بجنيه واحد، والسداد يتم بكارت مدفوع مقدمًا.

ومن المواصفات المميزة لـ «كايرو بايك» أن المحطات تعمل بالطاقة الشمسية وإنترنت هوائى، ويتم استئجار الدراجة من مكان «أ»، وتركها فى مكان «ب».