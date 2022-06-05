ميزة جديدة من جوجل لمستخدمى آندرويد

جدة - نرمين السيد - ويقدم محرك البحث الأشهر أكثر من 1600 Pride Month جديد، ويمكن استخدام الميزة الجديدة من جوجل عن طريق كتابة رمز تعبيرى أو اثنين فى رسالة، ثم معرفة نوع المزج الذى يمكن ترجمته إلى ملصقات لتصبح النتيجة مجموعة من الرموز التعبيرية الممتعة، وفقًا لموقع «The Verge».
كما تقدم جوجل ميزات جديدة لاثنين من التطبيقات الخاصة بها، والتى تركز على إمكانية الوصول، وهى Lookout و Sound Amplifie حيث يحصل مكبر الصوت المصمم لتضخيم أصوات معينة للأشخاص الذين يعانون من صعوبات فى السمع، والتطبيق الآخر المصمم لمساعدة ضعاف البصر، بحسب «العربية».
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