رحلة الـ 7 ساعات .. وصول رواد الفضاء الصينيين إلى محطة «تيانجونج» الفضائية

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "تشانيل نيوز آشيا" اليوم /الأحد/ أن الفريق مكلف باستكمال تجميع وبناء محطة «تيانجونج» الفضائية، وكذلك "تشغيل المعدات" وإجراء تجارب علمية، وتعد الخطوة علامة فارقة جديدة فى سعى /بكين/ لتصبح قوة فضائية رئيسية.

ويعني اسم المحطة "القصر السماوى"، ومن المتوقع أن تعمل بكامل طاقتها بحلول نهاية العام الجارى.

وكان رواد الفضاء الثلاثة قد انطلقوا فى صاروخ من طراز لونج مارش - 2F الساعة 2:44 صباحًا (بتوقيت جرينيتش) من مركز "جيوجوان" لإطلاق الأقمار فى صحراء جوبى شمال غربى الصين.