ابتسامة «هوليوود».. سمكة لها أسنان مثل البشر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأثارت ابتسامة السمكة جدلا كبيرا، بسبب شكل فمها وأسنانها التى تتشابه مع البشر. وأوضحت مجلة "livescience" العلمية أن تلك السمكة تسمى "شيبشيد"، وهى من الأسماك ذات الزعانف وتتواجد فى الساحل الشرقى لأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. واشتهرت تلك السمكة بأسنانها الأمامية التى تظهر بشكل غريب مثل أسنان الإنسان مع ابتسامة غريبة شبهها البعض بـ "هوليوود". ومن المعروف عن تلك الأسماك أنها لها أسنان مربعة تشبه الإنسان وأحيانا ينمو لديها الأضراس، حتى تتمكن من الغذاء على الفرائس ذات القشرة الصلبة.

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