الخميس.. عرض ساعة «رولكس» للبيع فى مزاد مقابل 200 ألف دولار

جدة - نرمين السيد - ووضعا أيضا أسير بريطانى فى معسكر نازى تم احتجازه فى معسكر شتا لاج لوفت 3 النازى فى سيليزيا البولندية عام 1944 خلال الحرب العالمية الثانية.

واستخدمت تلك الساعة لعملية "الهروب الكبيرة"، حيث ساهم فى هروب 250 سجينا عبر الأنفاق من ضباط بريطانيين وأميركيين وأستراليين وبولنديين، ونجح ثلثهم فقط فى الهروب وتلقى خمسين من الذين لم يستطيعوا الهروب مصير الأعدام على يد الألمان وأطلق سراح الآخرين فى 1945.

وذكر مستشار الساعات "آدم فيكتور" لدار "كريستيز" أن القيمة التقديرية للساعة تبلغ حاليا نحو 200 ألف دولار لكن تاريخها يجعلها لا تقدر بثمن.

وتناولت رواية للكاتب والطيار بول بريكهيل هذه الحقائق التاريخية، وأخذ منها الفيلم الشهير "الهروب العظيم" عام 1963، من بطولته الممثل "ستيف ما كوين" والمخرج الأمريكى جون ستورجس.