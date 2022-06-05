الصين تطلق المركبة الفضائية «شنتشو - 14»

جدة - نرمين السيد - وأشارت إلى أنه بعد نحو 577 ثانية من الإطلاق، انفصلت "شنتشو -14" عن الصاروخ ودخلت مدارها المحدد، وأفراد الطاقم فى حالة جيدة والإطلاق كان ناجحا تماما.
وأضافت الوكالة أنه تم إطلاق الوحدة الأساسية "تيانخه" فى أبريل 2021، ومن المقرر إطلاق الوحدة المعملية "ونتيان" فى يوليو المقبل و"منجتيان" فى أكتوبر المقبل، وأثناء بقائهم فى المدار، سيشهد أفراد طاقم "شنتشو-14" أيضا التحام مركبة الشحن "تيانتشو-5" والمركبة الفضائية المأهولة "شنتشو-15" مع الوحدة الأساسية، وبعد ذلك، سيعيشون ويعملون مع طاقم "شنتشو - 15" لعدة أيام قبل العودة إلى الأرض فى ديسمبر المقبل.
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