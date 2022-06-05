ببطارية كبيرة وسعر رخيص.. شاومى تعلن عن هاتفها الجديد «POCO C40»

جدة - نرمين السيد - ويتمتع هاتف "POCO C40" بمواصفات مميزة تجعله يتمكن من منافسة غيره من الهواتف، بسبب بطاريته الكبيرة وسعره رخيص.
ويُطرح الهاتف بشاشة من نوع LCD ، وبقياس 6.7 بوصة، وجودة عرض+ HD، كما يدعم معدل تحديث قياسى يبلغ 90 هرتز، وفقا لموقع "Gizmochina" التقنى.
ويزود الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية، تأتى الرئيسية بمستشعر IMX686 من سونى بدقة 48 ميجابيكسل، متصلة بكاميرا فائقة السرعة بدقة 8 ميجابيكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل.
ويقترن الهاتف ببطارية كبيرة تبلغ قوتها 6000 مللى أمبير فى الساعة، وتدعم الشحن السريع بقوت 67 وات.
وبجانب ذلك فهو يزود بذاكرة وصول عشوائى 6 و8 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجا بايت.
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