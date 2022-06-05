أسفل الشعر.. سيدتان تلجآن إلى طريقة جديدة لتهريب الكوكايين

جدة - نرمين السيد - ونجحت الكولومبيتان فى إخفاء كمية الكوكايين المهربة تحت شعرهما المستعار، مما أثار شك الشرطة وقامت بالقبض عليهما.

وبعد فحصها بالماسح الضوئى، تبين لعناصر الشرطة أن المشتبه بها كانت تخفى حبوبا مخدرة فى رأسها بين ضفائر شعرها الطبيعى وشعرها المستعار، وفقا لما جاء فى صحيفة "البيان" الإماراتية.

وأشارت زيومارا رودريجيز، المدعية العامة لمكافحة المخدرات فى بنما، إلى أن المرأة حملت تحت شعرها المستعار حوالى 68 عبوة إسطوانية سوداء بها مسحوق أبيض.

وخلال ساعات، كشف مكتب المدعية العامة عن إيقاف امرأة أخرى بحوزتها 67 عبوة مخدرات أسفل شعرها أيضا، أثناء رحلتها من كولومبيا إلى إسبانيا.