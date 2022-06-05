واتسآب يطلق ميزة جديدة لتعديل الرسائل المرسلة قريبًا

جدة - نرمين السيد - وأكدت التقارير العالمية أن تحديثات واتسآب الجديدة ستكون من خلال زر لتحرير وتعديل النص المرسل، وسيشمل ذلك على المستخدم ممارسة الضغط لفترة طويلة على الرسالة المرسلة ثم النقر فوق القائمة ثلاثية النقاط الموجودة على الجانب بعد تحديد خيار التحرير، ويمكن للمستخدم بعد ذلك المتابعة لإجراء التغييرات اللازمة على الرسالة الأصلية والقيام بإعادة الإرسال فى الوقت الحالى، ليس من الواضح ما إذا كانت ستتم إضافة نافذة زمنية لتحرير الرسائل، تأكد من أننا سنقدم لك جميع التفاصيل بمجرد التحقق منها.

تعود إضافة زر التحرير إلى عام 2017، بينما ظهر الدليل الأول على WhatsApp beta لنظام Android الإصدار 2.17.26.

ومع ذلك فإن الميزة لم تصل إلى المستخدمين النهائيين. سمحت تليجرام، منافسة واتساب، للمستخدمين منذ فترة طويلة بتعديل الرسائل، وهى ميزة لا يزال WhatsApp متشككا بعض الشيء فى إطلاقها للمستخدمين النهائيين.

لا يزال زر التحرير نشطا فى مرحلة التطوير، عندما يتم طرحه للمستخدمين فى وقت غير معروف، كما هو الحال مع جميع تجارب WhatsApp، من المحتمل أن تصل الميزة أولا إلى القناة التجريبية.